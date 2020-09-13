Пенза, 13 сентября, 2020, 08:17 — ИА Регнум. В Пензенской области стартовал Единый день голосования по выборам губернатора, депутата Госдумы РФ по Лермонтовскому одномандатному округу №147, а также депутатов муниципальных представительных органов в 19 районах на довыборах, в результате которых должно быть замещено 46 мандатов.

Pnzreg.ru На избирательном участке. Пензенская область

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Всего в регионе в 8:00 открылось 1085 избирательных участков, которые продолжат работу до 20:00.

В Пензенской области зарегистрированы около 1,055 млн избирателей. По данным областного избиркома, явка в первый день досрочного голосования составила 22,85%.