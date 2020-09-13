Омск, 13 сентября, 2020, 08:12 — ИА Регнум. В единый день голосования 13 сентября в Омской области проходят выборы в органы местного самоуправления. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, это 419 избирательных кампаний, в результате которых подлежат замещению 4072 выборных должности.

Omskportal.ru Голосование. Омская область

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Жители региона выбирают депутатов советов муниципальных районов, городских и сельских поселений.

Всего выборы проводятся на территории 32 муниципальных районов области и части Ленинского округа Омска. Открыто 1315 избирательных участков. Численность избирателей — 663 291 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 13 сентября проходит единый день голосования.