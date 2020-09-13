Барнаул, 13 сентября, 2020, 07:37 — ИА Регнум. В Алтайском крае где сегодня, 13 сентября, выбирают трёх депутатов Алтайского краевого законодательного собрания, а также некоторых глав муниципалитетов и районных депутатов, по состоянию на 10:00 проголосовало 32 969 человек, явка составила 11,05%.

Altai_terr.izbirkom.ru На избирательном участке. Алтайский край

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования на Алтае проходят дополнительные выборы депутатов Алтайского краевого законодательного собрания по одномандатным избирательным округам № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы), № 26 (часть Октябрьского района города Барнаула), № 31 (город Бийск) и выборы в органы местного самоуправления в муниципальных образованиях различного уровня.