Иркутск, 13 сентября, 2020, 07:32 — ИА Регнум. Сегодня, 13 сентября, в решающий день голосования на досрочных выборах губернатора Приангарья, жители Иркутска и ряда муниципалитетов стали получать якобы уведомления от Иркутскэнергосбыта о якобы повышении тарифов в четыре раза. Фейк опровергли сначала в социальных сетях организации, а затем и на официальном сайте организации:

Цитата из канала sterv38 В таком виде распространилась в социальных сетях ложная информация о неизбежном повышении энерготарифов для населения Иркутской области с 2021 года

Иркутскэнергосбыт «В соцсетях появилось ложное сообщение от имени Иркутскэнергосбыта о якобы возможном повышении тарифов. Официально заявляем, что Иркутскэнергосбыт никогда не делал подобных заявлений. Кроме того, в соответствии с законодательством тарифы для населения устанавливаются государством и действуют не менее года. Просим вас не поддаваться на провокации, связанные с выборами».

«КПРФ накануне финального дня голосования в Иркутской области решила пойти во все тяжкие и окончательно запугать людей. Логика коммунистов понятна — тема повышения тарифов была одним из их козырей в губернаторской кампании. Однако после заявления врио губернатора Кобзева по поводу сохранения тарифов в прежнем объёме, тему так и не удалось раскрутить. Именно поэтому коммунисты были вынуждены действовать в «тёмную» и раскидывать фейки за день до 13 сентября с единственной целью — чтобы люди протестно проголосовали», — отмечают авторы канала nekolchak.

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Несмотря на то, что недостоверную информацию уже опровергли, она продолжает тиражироваться в социальных сетях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах главы региона проходит 11−13 сентября. На кресло главы региона претендуют Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ). Первый день голосования прошёл при большом количестве фейков о якобы произошедших нарушениях.