Новосибирск, 13 сентября, 2020, 04:30 — ИА Регнум. В Новосибирской области в единый день голосования сегодня, 13 сентября, в 8:00 (время местное) открылись 2008 участковых избирательных участков. Из них 1996 — постоянные, 12 — образованные в местах временного пребывания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nso.ru Губернатор Новосибирской области Александр Травников на избирательном участке

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Напомним, что с 11 по 13 сентября в регионе проходят выборы депутатов Законодательного собрания, горсовета Новосибирска и сельсоветов других муниципалитетов области.

Всего на территории региона пройдут 473 избирательных кампании, в рамках которых будут замещены более 5 тысяч мандатов.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 часов.

Ранее некоторые СМИ сообщали о единичных случаях нарушений на новосибирских выборах. В свою очередь представитель юридической группы наблюдателей Общественной палаты Новосибирской области Роман Бубенов назвал эту информацию провокацией. Он уточнил, что юристы рассмотрели каждое обращение и не обнаружили угрозы легитимности выборов.

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