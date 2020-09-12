Курган, 12 сентября, 2020, 19:07 — ИА Регнум. В Курганской области граждане голосуют не только на избирательных участках, но и на придомовых территориях и даже в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба избиркома Зауралья.

Пресс-служба избиркома Курганской области Голосование на придомовой территории

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Председатель ЦИК Элла Памфилова во время видеоконференцсвязи сообщила, что голосование на придомовых территориях организовано в 28 регионах России. Есть оригинальные формы. главное, фиксировать процесс голосования на видео.

«Мы будем анализировать лучший опыт, изучать, как люди отнеслись и развивать этот опыт», — отметила Элла Памфилова.