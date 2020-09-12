Москва, 12 сентября, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов назвал провокацией предложение Союза архитекторов России объявить конкурс на лучшее использование мавзолея Ленина, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Возложение цветов к мавзолею В.И. Ленина

«Это очередная грязная провокация людей, ничего общего не имеющих ни с историей страны, ни с серьезной архитектурой, которым бы позавидовали «архитекторы перестройки»!» — заявил Зюганов.

Он подчеркнул, что ничего, кроме презрения, у него эти пляски вокруг Мавзолея вызвать не могут.

«Речь ведь идет не о каком-то архитектурном сооружении. Речь идет о великой эпохе, которую стараются закопать и опошлить огрызки ельцинской эпохи, вся эта свора, которая плюет на могилы своих предков», — указал коммунист.

Ранее сообщалось, что Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина. По замыслу организаторов, конкурс позволит создать банк идей на случай захоронения Ленина.