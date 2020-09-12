Лавров предупредил о реакции РФ на возможные санкции Запада
Москва, 12 сентября, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Возможные новые ограничительные меры Запада против Российской Федерации в связи с делом Алексея Навального не останутся без ответа со стороны Москвы. Об этом заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.
«Посмотрим, какие будут новые санкции (со стороны Запада), — сказал Лавров. — Мы (власти РФ), конечно же, отреагируем».
Дипломат добавил, что без ответа такие действия Запада оставлять нельзя, так как принцип взаимности «никто не отменял».
Напомним, 8 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Bloomberg TV заявил, что ввести жесткие санкции против Москвы необходимо Западу.
Читайте также: Польский премьер призвал ввести жесткие санкции против России