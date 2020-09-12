Москва, 12 сентября, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Возможные новые ограничительные меры Запада против Российской Федерации в связи с делом Алексея Навального не останутся без ответа со стороны Москвы. Об этом заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Посмотрим, какие будут новые санкции (со стороны Запада), — сказал Лавров. — Мы (власти РФ), конечно же, отреагируем».

Дипломат добавил, что без ответа такие действия Запада оставлять нельзя, так как принцип взаимности «никто не отменял».

Напомним, 8 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Bloomberg TV заявил, что ввести жесткие санкции против Москвы необходимо Западу.

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