Сараево, 12 сентября, 2020, 17:49 — ИА Регнум. Боснийский фанат Tesla не мог дождаться выпуска новой модели автомобиля «Cybetrack», который ожидается в конце 2021 года. В итоге сконструировал свою версию футуристического автомобиля. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz 12 сентября.

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Восемь месяцев понадобилось ИТ-специалистам и инженерам компании «Igor Krežić Stark Solutions», чтобы разобрать на части Ford Raptor F-150, а затем превратить его в автомобиль на бензиновом двигателе, напоминающий популярный Cybetrack.

Марио Хорич, директор компании, отметил, что первая поездка по улицам города Мостар привлекла много внимания.

«Все смотрели, и половина из них думала, что мы соорудили танк, потому что люди не знают, что такое Cybetrack. Одна девушка даже остановилась и спросила, производят ли здесь Tesla Cybetrack», — сообщил Марио Хорич.