В ОП РФ заявили, что новосибирские выборы не угрожают здоровью школьников
Новосибирск, 12 сентября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Выборы не помешают учебе в новосибирских школах. Учебный процесс продолжится уже 14 сентября. Об этом сообщила председатель регионального отделения «Союза женщин России», заместитель председателя Общественной палаты области Елена Потеряева.
Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»
«Все беспокойства по поводу того, что размещение избирательных участков в школах как-то навредит учебному процессу, или хуже того — представит угрозу для здоровья школьников, не обоснованы, — подчеркнула Потеряева. — Со своей стороны, не только администрация учебного заведения, но и общественные наблюдатели проконтролируют, чтобы выборы не помешали школьникам получать знания и учебные заведения вновь открылись 14 сентября».
Она уточнила, что школы продолжат свою работу после тщательной санитарной обработки и поэтому дополнительных рисков для здоровья школьников нет.
Напомним, новосибирских школьников отправили на дополнительные выходные из-за выборов — во многих учебных заведения размещены избирательные участки.
Читайте также: Новосибирским школьникам дали выходные из-за выборов