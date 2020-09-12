Калуга, 12 сентября, 2020, 17:00 — ИА Регнум. В Калужской области 12 сентября проходит второй день предварительное голосование по выборам губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органы местного самоуправления. По состоянию на 14:00 явка избирателей по региону составила 18%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На избирательном участке в Хвастовичском районе

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По информации облизбиркома, по явке избирателей на выборы лидируют Барятинский, Медынский Людиновский, Жиздринский и Хвастовичский районы. В Калуге явка составила более 13%. В Обнинске немного меньше. Основная активность избирателей ожидается 13 сентября в единый день голосования.

На большинстве избирательных участках отсутствуют наблюдатели от политических партий, выдвинувших кандидатов на выборы. Информации о серьёзных жалобах и конфликтах в облизбирком не поступало.