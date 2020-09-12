Берлин, 12 сентября, 2020, 14:57 — ИА Регнум. Для запуска на полную мощность строящейся под Берлином фабрики американской компании Tesla потребуется нанять до 40 тысяч сотрудников, заявил министр экономики, труда и энергетики федеральной земли Бранденбург Йорг Штайнбах. Об этом сообщает портал Tesmanian.

David van der Mark Логотип Tesla

Новый завод в Германии должен стать вторым предприятием по производству электромобилей Tesla за пределами США (первое предприятие было запущено в Шанхае в конце 2019 года). Планируется, что завод в коммуне Грюнхайде вблизи Берлина будет запущен во второй половине 2021 года.

Министр экономики, труда и энергетики федеральной земли Бранденбурга, на которой будет расположен новый завод Tesla, рассказал, что для запуска предприятия на полную мощность на нём должны будут работать до 40 тысяч специалистов в три смены. Он отметил, что правительство планирует расширить имеющиеся дороги в районе нового завода Tesla, а также создать дополнительные элементы транспортной инфраструктуры.

Планируется, что мощность нового завода Tesla на первом этапе будет составлять 100 тысяч электромобилей в год. После завершения строительства всех объектов ежегодная мощность завода может быть доведена до 500 тысяч электромобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года компания Tesla закончила расчистку от деревьев площадки под строительство завода в коммуне Грюнхайде.