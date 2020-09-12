Лос-Анджелес, США, 12 сентября, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Музей Академии киноискусства в Лос-Анджелесе представит выставку, посвящённую работам легендарного японского аниматора Хаяо Миядзаки, сообщает газета Mainichi.

文部科学省ホームページ Хаяо Миядзаки

Выставка будет охватывать шестидесятилетний творческий путь аниматора и соберёт более 300 экспонатов, некоторые из которых никогда не выезжали за пределы Японии.

«Гений Миядзаки в его способности запоминать увиденное, — сказал соучредитель Studio Ghibli Тосио Судзуки, — мы надеемся, что выставка сможет передать все многообразие творчества Хаяо Миядзаки».

По задумке организаторов, экспозиция будет разделена на семь секций, по которым посетителей «проведёт» героиня мультфильма «Мой сосед Тоторо» Мэй.

Выставка откроется 30 апреля 2021 года.