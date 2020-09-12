Кострома, 12 сентября, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Член избирательной комиссии Костромской области от партии «Справедливая Россия» Евгений Гуцев заявил о многочисленных нарушениях избирательного законодательства в ходе проходящих выборов.

Гуцев утверждает, что в первый день голосования члены участковой избирательной комиссии №102 в городе Галиче покинули УИК, предварительно не записав в реестр избирателей, к которым поехали на дом с избирательным ящиком для голосования.

«Согласно статье 66 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», члены УИК имеют право выдавать бюллетени для голосования только тем избирателям, которые внесены в реестр. В данном случае бюллетени были взяты на 41 человека, и получилось, что члены комиссии уехали с ними непонятно куда и непонятно к кому. Мы об этом доложили в 11 часов 11 августа, но ситуация не исправлена. В целом подобная практика встречается на территории Костромской области. Сейчас собираем информацию о подтверждённых масштабах данной проблемы», — сказал Гуцев.

По мнению координатора движения в защиту прав избирателей «Голос» по Костромской области Александра Замарянова, выезд с пустым реестром открывает для членов комиссии «поле для фальсификаций» и «задействования административного ресурса».

«На выездное голосование обязательно составляется реестр, в котором до момента выезда указываются данные людей, которые подали заявки на голосование вне избирательного участка. Если председатель и члены комиссии выезжают с пустым реестром, то мы не можем спрогнозировать, кто там появится и почему. Это открывает поле для фальсификаций и включения в этот список людей, которые там возможно и не хотели быть. Люди, желающие проголосовать вне участка, должны лично обращаться в комиссию. Но очень часто бывает практика, когда в списки на выездное голосование делают коллективные заявки службы социальной защиты, больницы и тому подобное. Так быть не должно. Это задействование административного ресурса. Не буду утверждать, что в данном случае была именно такая ситуация, но это возможно», — отметил Замарянов.

Как заявил на конференции с представителями СМИ председатель областной избирательной комиссии Михаил Барабанов, на выборах депутатов в Костромскую облдуму поступило 17 жалоб. Большинство из них связаны с незаконной агитацией, один из сигналов о подкупе избирателей направлен в правоохранительные органы. Жалобу по нарушениям в Галиче председатель облизбиркома обещал рассмотреть в штатном порядке. В целом, по словам Барабанова, в течение трёхдневного голосования заполненные костромичами бюллетени защищены так же надёжно, «как игла в сказке про Кощея Бессмертного».