Кострома, 12 сентября, 2020, 14:16 — ИА Регнум. Явка на голосовании по выборам губернатора Костромской области на 20:00 11 августа составила 8, 41%. Об этом сообщает избирательная комиссия региона. На участки пришли 39 503 костромича, обладающих избирательным правом. Ещё 4401 человека проголосовали вне помещений для голосования. В целом, мнение высказали 43 904 жителя региона, имеющих право голосовать.

По мнению председателя областной избирательной комиссии Михаила Барабанова, явка на трёхдневном голосовании в регионе «будет не ниже, чем средняя многолетняя».

В Костромской области проходят более 100 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора и выборы депутатов Костромской областной думы. На территории региона работают 552 избирательных участка, голосование завершится в 20.00 13 сентября. Общее количество избирателей в регионе — 522 112 человек.