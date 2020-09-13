Тамбов, 13 сентября, 2020, 08:01 — ИА Регнум. Более 800 избирательных участков открылись в Тамбовской области в единый день голосования 13 сентября, сообщает ИА REGNUM. В регионе проходит 17 избирательных кампаний.

Tambovoblduma.ru На избирательном участке. Тамбовская область

Крупнейшей кампанией в регионе являются выборы губернатора, на пост претендуют пять кандидатов — Андрей Жидков (КПРФ), Сергей Клишин («Казачья партия Российской Федерации»), Александр Никитин («Единая Россия»), Павел Плотников («Справедливая Россия») и Игорь Телегин (ЛДПР).

Также в регионе проходит 16 муниципальных избирательных кампаний, на 202 депутатских мандата претендуют 805 кандидатов. На выборах в Тамбовскую городскую думу за 36 депутатских мандатов борются 372 кандидата от шести политических партий. В списках избирателей на 1 июля 2020 года значится 832 288 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году впервые голосование на выборах проходит в течение трёх дней — 11 и 12 сентября избиратели могли проголосовать не только на стационарных участках, но и на придомовых территориях.