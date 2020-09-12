Санкт-Петербург, 12 сентября, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о необходимости «давать отпор» тем, кто пытается помешать спокойному проведению выборов губернатора Ленинградской области. Об этом глава ЦИК высказалась 12 сентября в ходе видеоконференции в разговоре с главой Леноблизбиркома Михаилом Лебединским.

Петр Данилов ИА Красная Весна Элла Памфилова

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Как отмечает издание Online47, Лебединский рассказал Памфиловой о фейковых сообщениях о якобы имеющихся нарушениях в ходе досрочного голосования, которые уже вторые сутки появляются в соцсетях. При проверке представителями Леноблизбиркома ни одно такое сообщение не подтвердилось.

«Политически организованные провокаторы абсурда ищут любой повод для того, чтобы сделать фотографию и потом разместить. Но по поводу всего мы даем ответы на официальном сайте», — сказал Михаил Лебединский.

В ответ Элла Памфилова поддержала региональных коллег и призвала оперативно и по существу реагировать на появление слухов и фейков о нарушениях.

«Я знаю, что у вас большой «десант» высадился, который нацелен и заточен на то, чтобы фотографировать либо до, либо после, чтобы показать, что всё очень плохо. Но надо давать отпор <…> Не молчите, реагируйте. Если что не так — исправляйте, но давайте информацию объективную, объясняйте свою позицию», — сказала председатель ЦИК России.

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Напомним, в Ленинградской области 11−12 сентября проходит досрочное голосование избирателей на очередных выборах губернатора региона и ряде местных выборов. Основной день голосования пройдет в воскресенье, 13 сентября.

Досрочное голосование организовано как в стационарных помещениях для голосования, так и вне таких помещений — на дому, на придомовых территориях, на территориях общего пользования, в тех населенных пунктах и местах пребывания граждан, где нет помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

По данным СМИ, второй день досрочного голосования в Ленобласти проходит в штатном режиме.