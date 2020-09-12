Тюмень, 12 сентября, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Тюменский санаторий «Сибирь» стал одним из лидеров продаж по программе туристического кэшбэка. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на всероссийском «Слёт успешных предпринимателей», который проходит с 11 по 12 сентября в Тюмени.

Gubernator.admtyumen.ru Александр Моор

Отметив сложную ситуацию для туристического бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции, Александр Моор высказал мнение, что при грамотном управлении и профессиональном «выжимании лимонада из лимонов», в текущей ситуации определённых успехов бизнес может достичь в сфере внутреннего туризма.

«Понятно, что сейчас увеличение внутреннего туризма связано с ограничениями на выезд за рубеж. Но я думаю, что если хотя бы 20−30% международного потока переориентируется на внутренний туризм, мы сможем получить хороший внутренний эффект», — отметил Александр Моор.

По результатам программы туристического кэшбека Тюменская область многих удивила, сообщил глава региона.

«Как же Тюмень — ни гор, ни моря, — а оказалась в топе, в десятке регионов по объёмам продаж? На самом деле у нас есть море. Это очень большое минеральное подземное и очень древнее море. С учётом того, что многие заботятся о своем здоровье, Тюмень вполне может стать термальным курортом Российской Федерации. С этой целью и был построен большой санаторий «Сибирь». К тому же Тюмень — первый российский город за Уралом, Тобольск — духовная и историческая столица Сибири с большим историческим наследием. Всё это вместе для нашего региона создает серьёзные предпосылки для развития туризма», — подчеркнул губернатор Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тюменская область вошла в десятку регионов, которые стали лидерами программы доступных путешествий по России, или как её называют иначе — программы кэшбека.

По бронированию мест в отелях регион занял шестое место по популярности после Санкт-Петербурга, Крыма, Москвы, Краснодарского и Алтайского края.

Кроме того, в Тюменской области действует своя программа лояльности для туристов «Сибирское гостеприимство», которая предусматривает за проживание в отелях скидки на посещение ресторанов, СПА, аквапарка и прочее.