Тюменский губернатор раскрыл секрет лидерства по программе кэшбека
Тюмень, 12 сентября, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Тюменский санаторий «Сибирь» стал одним из лидеров продаж по программе туристического кэшбэка. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на всероссийском «Слёт успешных предпринимателей», который проходит с 11 по 12 сентября в Тюмени.
Отметив сложную ситуацию для туристического бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции, Александр Моор высказал мнение, что при грамотном управлении и профессиональном «выжимании лимонада из лимонов», в текущей ситуации определённых успехов бизнес может достичь в сфере внутреннего туризма.
По результатам программы туристического кэшбека Тюменская область многих удивила, сообщил глава региона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тюменская область вошла в десятку регионов, которые стали лидерами программы доступных путешествий по России, или как её называют иначе — программы кэшбека.
По бронированию мест в отелях регион занял шестое место по популярности после Санкт-Петербурга, Крыма, Москвы, Краснодарского и Алтайского края.
Кроме того, в Тюменской области действует своя программа лояльности для туристов «Сибирское гостеприимство», которая предусматривает за проживание в отелях скидки на посещение ресторанов, СПА, аквапарка и прочее.