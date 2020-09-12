Глава Белорусской православной церкви: автокефалия навязывается нам извне
Минск, 12 сентября, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Автокефалия (административная независимость от Русской православной церкви) Белорусской православной церкви является темой, навязанной извне и внутри Церкви нет в ней необходимости. Об этом заявил глава Белорусской православной церкви Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси в интервью RT, опубликованном 12 сентября.
По словам митрополита Вениамина, тема автокефалии «навязывается нам извне, внутри нет такой потребности».
По словам митрополита Вениамина, вопрос об автокефалии сейчас поднимается в большей степени «людьми светскими, которые посредством этого также хотят, видимо, продвинуть вперед какие-то свои идеи, пожелания и так далее».
Глава БПЦ также предостерег от расслабления и впадения в беспечность. Он отметил, что совсем недавно, так, как и год назад нельзя было предположить, что в Белоруссии будет происходить то, что происходит сегодня.
Напомним, глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин также заявил, что Церковь должна быть «нейтральной» в сложившейся после выборов президента Белоруссии ситуации в стране.