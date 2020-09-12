Одинцово, Московская область, 12 сентября, 2020, 13:03 — ИА Регнум. На площадке Конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот» в Подмосковье прошли 24-я Межведомственная научно-практическая конференция «Космические системы и комплексы: испытания, управление, применение» и первые Общественно-научные чтения, посвящённые памяти Героя Советского Союза генерал-полковника авиации советского космонавта Германа Титова. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Владислав Ларкин Космодром «Восточный»

В работе конференции и чтений приняли участие действующий командующий космическими войсками — заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко и командующий ВКС РФ в 1992—1997 годах генерал-полковник Владимир Иванов. Супруга космонавта Тамара Васильевна Титова, заместитель гендиректора по реализации государственной программы вооружения «Роскосмоса» Олег Фролов, гендиректор АО НПК «СПП» Юрий Рой, а также специалисты из более 35 ведущих организаций ракетно-космической отрасли, НИИ и вузов Минобороны РФ.

Участники конференции заслушали около 40 пленарных и секционных докладов по различным вопросам становления и развития ракетно-космической отрасли и космических средств России.