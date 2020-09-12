Пекин, 12 сентября, 2020, 12:35 — ИА Регнум. Наибольшее количество загрузок среди всех неигровых мобильных приложений в августе пришлось на социальную сеть TikTok. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании SensorTower.

TikTok

По оценкам экспертов, в августе сервис TikTok был загружен из магазинов приложений App Store и Google Play более 63,3 млн раз. Этот показатель является самым высоким среди всех неигровых приложений, хотя и уступает 65,2 млн загрузок TikTok месяцем ранее.

Вторым по количеству загрузок в августе стал сервис видеосвязи Zoom с 52,2 млн установок. Замкнули пятёрку самых загружаемых приложений Facebook, Instagram и WhatsApp.

В августе TikTok также стал самым прибыльным неигровым приложением. Совокупные расходы пользователей в сервисе TiKTok составили более $88,1 млн. Подавляющая доля расходов (около 85%) пришлась на пользователей в Китае, ещё около 7,8% — на пользователей в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете социальной сети TikTok в США, если она не будет продана одной из американских компаний.