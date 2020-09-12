Москва, 12 сентября, 2020, 12:16 — ИА Регнум. Одним из наиболее массовых направлений спорта в России являются боевые искусства. Об этом 12 сентября заявил в приветственном слове к участникам Форума боевых искусств в Москве министр спорта РФ Олег Матыцин.

Андрей Пронин ИА REGNUM Каратэ

«Вовлечение россиян в систематические занятия физической культурой и спортом — приоритетная задача государства, а боевые искусства являются одним из наиболее массовых спортивных направлений в нашей стране», — приводит ТАСС текст документа.

Также в нем говорится, что на форуме выступят известные российские и зарубежные мастера и эксперты боевых искусств и поделятся своим бесценным опытом с участниками данного мероприятия.

Кроме того, Матыцин выразил уверенность в том, что этот форум станет эффективной площадкой для того, чтобы начать новые интересные проекты и идеи, которые необходимы для повышения популярности занятий спортом для людей разных возрастов.

Напомним, Форум боевых искусств в Москве проводится университетом «Синергия» вместе с Российским союзом боевых искусств (РСБИ) при поддержке Министерства спорта России.