Калуга, 12 сентября, 2020, 12:06 — ИА Регнум. В Калужской области в первый день досрочного голосования на 728 избирательные участки пришли 102 тыс. 29 человек или около 13% избирателей. Об этом 12 сентября заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя областной избирательной комиссии Екатерина Князева.

Admoblkaluga.ru На выборах в Козельске

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По её словам, в первый день досрочного голосования нарушений не выявлено. Выборы на всех участках проходят в штатном режиме. За процессом голосования наблюдают члены избирательных комиссий, а также около трёх тысяч общественных наблюдателей и 129 аккредитованных представителя средств массовой информации. В ходе голосования неукоснительно соблюдаются эпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора.

Напомним, на территории Калужской проходят выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления. По данным на 1 июля 2020 года избирательным правом в Калужской области обладали 796 тыс.156 человек.