Кишинёв, 12 сентября, 2020, 01:16 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, введенный в Молдавии из-за угрозы распространения нового коронавируса, продлен до 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.

Duma.gov.ru

Указанное решение принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья. Согласно принятому документу, в Молдавии продолжается действие ограничений на посещение страны иностранными гражданами.

Кроме того, остается в силе требование о ношении защитных масок. Вместе с тем власти разрешили проведение свадебных церемоний, а также других торжественных мероприятий, при условии участия в них не более 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число случаев заражения коронавирусом в Молдавии составило 41 144.