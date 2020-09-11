Каир, 12 сентября, 2020, 00:50 — ИА Регнум. Президент Египта Абель Фаттах ас-Сиси поприветствовал заключение мирного соглашения между Израилем и Бахрейном. Об этом египетский лидер заявил на своей странице в Facebook.

Kremlin.ru Абель Фаттах ас-Сиси (в центре)

«Я с интересом следил за трехсторонним заявлением, выпущенным Соединенными Штатами, Бахреном и Израилем, по соглашению об установлении дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем», — заявил президент Египта.

По словам ас-Сиси, соглашение — это важный шаг в установлении мира на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября советник спикера Меджлиса Ирана по международным делам назвал предательством палестинцев и «дела ислама» соглашение между Израилем и Бахрейном. Иранский политик также назвал подобные действия неосмотрительными.