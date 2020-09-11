Восстановивший памятник Сталину в Кусе: люди приходят и приезжают ежедневно
Куса, Челябинская область, 11 сентября, 2020, 23:52 — ИА Регнум. К памятнику И. В. Сталину, отреставрированному и установленному в городе Кусе (Челябинская область) — пока на частной территории — каждый день приходят люди, передаёт 11 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Об этом рассказал житель Кусы Станислав Стафеев — активист движения «Суть времени», отреставрировавший монумент. Комментируя объявленный в Кусе «Сутью времени» сбор подписей под обращением к властям об установке памятника в центре города, Станислав сообщил:
Также реставратор памятника добавил, что из личных бесед с людьми сделал вывод о положительном настрое многих горожан на то, что памятник Сталину будет установлен в центре Кусы.
Отвечая на вопрос, пойдут ли власти навстречу людям, если многие кусинцы поддержат эту инициативу, Станислав сказал:
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам опроса, более 70% жителей Кусы в 2018 г. высказались за восстановление памятника Сталину, фрагменты которого были подняты Стафеевым со дна водоёма.