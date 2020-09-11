Нью-Йорк, США, 11 сентября, 2020, 23:40 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 сентября разнонаправленно — Dow Jones смог остаться в плюсе, S&P 500 опустился к уровню конца прошлых торгов, Nasdaq ушел в «красную зону».

Benoît Prieur Уолл-стрит

За день торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones прибавил 131,06 пункта (0,48%) и установился на отметке 27 665,64 пункта. Диапазон сессии Dow составил 27 448,15 — 27 828,82 пункта.

S&P 500 вырос на 1,78 пункта (0,05%), до 3340,97 пункта, диапазон — от 3310,47 до 3368,95 пункта. Nasdaq упал на 66,05 пункта (0,60%), до 10 853,55 пункта, диапазон — от 10 728,03 до 11 033,05 пункта.

Читайте также:Nasdaq перешел в «красную зону», Dow Jones всё ещё растёт