Токио, 11 сентября, 2020, 23:32 — ИА Регнум. Разработчики ремейка игры Panzer Dragoon заявили, что скоро он выйдет на платформе ПК. Об этом 11 сентября они сообщили на Twitter-странице проекта.

Steampowered.com Кадр игры «Panzer Dragoon»

Стоит отметить, что ещё в октябре 2019 года компания SEGA сообщила, что игра выйдет на ПК «зимой» 2019−2020 годов, однако этого не произошло. Сейчас создатели Panzer Dragoon: Remake объявили: вскоре игра появится в онлайн-магазинах Steam и GOG.

https://twitter.com/PanzerDragoonRE/status/1304386038249521152

Оригинальная Panzer Dragoon вышла на консоли Sega Saturn 10 марта 1995 года. Впоследствии компания выпустила несколько сиквелов, релиз последнего состоялся в 2002 году.