Лос-Анджелес, США, 11 сентября, 2020, 23:22 — ИА Регнум. Критики и зрители серьёзно разошлись в оценке комедийного хоррора Netflix «Няня: Королева убийц» (The Babysitter: Killer Queen), который является сиквелом картины «Няня». Информация была опубликована 11 сентября на сайте Rotten Tomatoes.

Цитата из к/ф «Няня. Королева проклятых». Реж. МакДжи. 2020. США

На момент публикации этой новости оценка критиков составила 37%, свои обзоры на сайте оставили 19 экспертов, 12 из которых посчитали фильм «гнилым» (по классификации Rotten Tomatoes). В то же время обычные пользователи сайта дали картине оценку 77%, таким образом, признав, что она является «свежей».

В качестве режиссёра фильма «Няня: Королева убийц» выступил Джозеф Макгинти Никол, который более известен под псевдонимом Макджи. Главные роли в картине исполнили Джуда Льюис, Эмили Элин Линд, Белла Торн, Дженна Ортега и Аманда Черни. Премьера оригинального фильма «Няня» состоялась на Netflix 13 октября 2017 года.