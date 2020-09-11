Москва, 11 сентября, 2020, 23:13 — ИА Регнум. У границ России за последнюю неделю был замечен 41 иностранный самолёт-разведчик. Об этом сообщает 11 сентября официальное издание Минобороны «Красная звезда».

U.S. Air Force Самолёт-разведчик RC-135 ВВС США

Кроме этого, за неделю было зафиксировано шесть беспилотников иностранных государств, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Отмечается, что все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения государственной границы восемь раз в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По информации Минобороны, ни в одном из случаев нарушения воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.