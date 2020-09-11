Лос-Анджелес, США, 11 сентября, 2020, 23:12 — ИА Регнум. Разработчики League of Legends объявили, что они приняли решение упразднить систему клубов. Об этом 11 сентября сообщил портал Comicbook.

Leagueoflegends.com Кадр игры «League of Legends»

Создатели игры пояснили: они приняли такое решение по причине того, что другие функции сообщества, реализуемые, например, Discord, обошли клубы LoL по популярности.

В Riot Games подчеркнули, что компания никогда не будет создавать для сообщества инструменты, которые будут противостоять «лидерам отрасли». Кроме того, разработчики отметили, что при развитии LoL поддержка системы клубов столкнулась с некоторыми техническими сложностями.

Напомним, система клубов в League of Legends позволяла геймерам создавать большие группы для общения и объединять их под общим названием, которое отображалось в игре в виде тега клуба рядом с именами геймеров.