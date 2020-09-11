Москва, 11 сентября, 2020, 23:04 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 11 сентября в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Mos.ru Медицинские работники в защитных костюмах в инфекционной больнице

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"В Москве скончались 12 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным оперативного штаба, всего в столице выявлено уже 269 777 случаев заражения коронавирусом, в том числе 698 — за последние сутки. Скончались 4968 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 227 530 человек.