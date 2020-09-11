Подгорица, 11 сентября, 2020, 23:24 — ИА Регнум. 11 сентября в министерстве прав человека и меньшинств Черногории, согласно закону о свободе религиозных убеждений и правовой позиции религиозных общин, заявили, что зарегистрировали ещё восемь религиозных общин в стране. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RTCG.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

«В регистр вошли такие религиозные общины как: Архиепископский ординариат города Бар, Черногорская православная церковь, Еврейская община Черногории, Епископский ординариат Котор, христианское религиозное сообщество Свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в Черногории, Церковь Христова Евангелия и Подгорично-дуклянская епархия Православной церкови Черногории», — говорится в сообщении министерства.

В министерстве также заявили, что процесс регистрации ещё двух других религиозных общин по-прежнему не окончен.

«Религиозная община с юридической точки зрения не обязана регистрироваться, это вопрос ее свободной воли. Все религиозные общины имеют право существовать независимо от того, зарегистрированы ли они, хотя процедура регистрации чрезвычайно проста», — говорится в заявлении.