Вашингтон, 11 сентября, 2020, 22:53 — ИА Регнум. На военную базу США Андерсен на острове Гуам, расположенный в западной части Тихого океана, переброшена группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-1B, сообщает 11 сентября тихоокеанское командование ВВС США.

U.S. Air Force Американские стратегические бомбардировщики B-1B

Самолёты вылетели с авиабазы Эллсворт в штате Южная Дакота.

При этом два из четырех вышеуказанных бомбардировщиков после транстихоокеанского перелета провели совместные учения с истребителями ВВС Японии над акваторией Японского моря.

«Бомбардировщики из состава 34-й экспедиционной эскадрильи 28-го бомбардировочного авиакрыла перебазированы для проведения учений тихоокеанских ВВС с союзниками, партнерами и объединенными вооруженными силами, а также для выполнения задач по сдерживанию и обеспечению порядка в регионе», — указано в сообщении тихоокеанского командования ВВС США.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года Пентагон направлял на Гуам стратегические бомбардировщики B-52H и B-1B во время проходивших в Южно-Китайском море крупномасштабных учений Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.