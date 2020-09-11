Тегеран, 11 сентября, 2020, 22:42 — ИА Регнум. Предательством палестинцев и «дела ислама» назвал советник спикера Меджлиса Ирана по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиян договорённость Бахрейна и Израиля 11 сентября в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ирана

Комментируя договорённость между Израилем и Бахрейном о нормализации отношений, о которой сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, Абдоллахиян сказал, что это «компромисс» двух стран.

Действия договорившихся с Израилем арабских стран — ОАЭ и Бахрейна — он назвал «неосмотрительными» и оценил их как «великое предательство дела ислама и палестинцев».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Бахрейн решил присоединиться к соглашению Израиля с ОАЭ о полной нормализации отношений. Бахрейн планирует также заключить дипломатические отношения с Израилем.