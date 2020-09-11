Киев, 11 сентября, 2020, 22:22 — ИА Регнум. На Киевской теплоэлектроцентрали №6 проведена эвакуация в связи с информацией о возможном минировании предприятия. Об этом сообщается вечером 11 сентября в Telegram-канале патрульной полиции Украины.

monicore Эвакуация

«Патрульные получили вызов о минировании ТЭЦ на улице Пуховской. Проведена эвакуация работников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что патрульные обеспечивают общественный порядок в районе инцидента, ожидается прибытие на место специалистов-взрывотехников.

Киевская ТЭЦ-6 обеспечивает централизованное теплоснабжение промышленных предприятий, жилых и административных зданий в пяти из десяти административных районах Киева.