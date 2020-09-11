Тамбов, 11 сентября, 2020, 21:53 — ИА Регнум. На территории Тамбовской области произошла катастрофа легкомоторного самолёта, сообщает 11 сентября Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

68.mchs.gov.ru На месте авиакатастрофы

Самолёт совершил жёсткую посадку в поле на территории Мичуринского района. В результате катастрофы погиб пилот.

По данному факту начата прокурорская проверка.

Причины и подробности инцидента пока не выяснены.