Архангельск, 11 сентября, 2020, 21:49 — ИА Регнум. Архангельская область получит из федерального бюджета средства на строительство четырех пассажирских судов. Об этом врио губернатора Александр Цыбульский и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров дговорились сегодня. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава региона.

Minpromtorg.gov.ru Денис Мантуров и Александр Цыбульский посетили «Севмаш»

«Больше 20 тысяч жителей островных территорий сегодня регулярно пользуются водными видами транспорта, при этом парк судов давно устарел и физически, и морально, и требует обновления. С нашей стороны готовность полная: предпроектные работы и техническое задание выполнены. Мы четко понимаем, какие суда нам нужны. Сегодня заручились поддержкой главы Минпромторга — регион получит средства на эти цели в приоритетном порядке», — написал Цыбульский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Денис Мантуров открыл на Архангельском ЦБК инновационное производство — выпарную станцию, которая позволит снизить выбросы в атмосферу.