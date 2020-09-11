Архангельск, 11 сентября, 2020, 21:29 — ИА Регнум. Выпарную станцию стоимостью 6,5 млрд рублей сегодня открыли на Архангельском ЦБК. В церемонии открытия новой выпарной станции Архангельского ЦБК принял участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Minpromtorg.gov.ru Денис Мантуров во время пoсещения Архангельского ЦБК

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, строительство станции для упаривания дополнительных объемов щелоков с варки полуцеллюлозы стало возможным благодаря реализуемому АЦБК приоритетному инвестиционному проекту Минпромторга России в области освоения лесов «Реконструкция производства картона».

Новое оборудование даст большой экологический эффект для всего региона. На предприятии рассчитывают снизить водопотребление при производстве картона до 50%, а выбросы в атмосферу — до 65%. В рамках строительства выпарной станции установлены три жаротрубных котла, предназначенных для сжигания дурнопахнущих газов, образующихся в процессе варки полуцеллюлозы и на самой выпарной станции. Выбросы после котлов также подлежат очистке в газоочистной установке. Проектная степень очистки составит 99,9%.

«Я очень рад сегодня находиться на Архангельском ЦБК, тем более что в этом году у вас юбилей — 80-летие предприятия, — сказал Денис Мантуров. — В эту знаменательную дату мы запускаем новую станцию выпаривания. А в планах также дополнительное внедрение современных технологий согласно экологическим требованиям — и это при том, что производственная политика новодвинского предприятия и так ориентирована на сохранение окружающей среды».

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Архангельский ЦБК был исключен из списка потенциальных загрязнителей окружающей среды диоксинами.