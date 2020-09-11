Николаев, Украина, 11 сентября, 2020, 21:19 — ИА Регнум. На Украине силами Николаевского судостроительного завода выполнен ремонт артиллерийского бронекатера ВМСУ «Бердянск», сообщает 11 сентября пресс-служба предприятия.

Mil.gov.ua Украинский бронекатер проекта «Гюрза»

Катер, получивший пробоину в ноябре 2018 года в ходе неудавшейся провокации в Керченском проливе, был передан заводу 10 июня.

Уточняется, что на данный момент закончен ремонт рубки и продолжаются ремонтные работы во внутренних помещениях катера, в его системах и устройствах.

Передача катера в состав ВМСУ запланирована на ноябрь 2020 года.

Подчёркивается, что поврежденные места катера были вырезаны и отправлены в Национальный военно-исторический музей Украины.

Напомним, 25 ноября 2018 года малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» устроили провокацию в районе Керченского пролива, в ходе которой были задержаны и арестованы российскими пограничниками.

Оба катера и буксир были отбуксированы в Керчь, а 20 ноября 2019 года были возвращены Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные тогда заявили, что с кораблей «русские сняли всё, включая унитазы», но в итоге эти заявления оказались обычной ложью.

Стоит отметить, что в эпоху СССР судостроительные предприятия Николаева строили корабли всех типов, включая авианосные крейсера.