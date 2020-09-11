Москва, 11 сентября, 2020, 21:03 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 11 сентября выявлено 480 носителей коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны.

Минобороны России

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 480 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в настоящее время двое военнослужащих с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии, ещё пятеро — в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 37 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах достигла 11 311 человек.