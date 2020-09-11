Куса, Челябинская область, 11 сентября, 2020, 21:01 — ИА Регнум. Восстановившие памятник И.В. Сталину в Кусе (Челябинская область) активисты движения «Суть времени» добиваются его переноса в центр города, передаёт 11 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Юрина ИА Красная Весна Памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину в Кусе

Как рассказал реставратор монумента активист «Сути времени» Станислав Стафеев, начат сбор подписей: жители Кусы могут поставить свою подпись под обращениями к властям.

Одно обращение будет направлено главе Кусинского района Юрию Лысякову, другое — главе ООО «Прибор» Владимиру Плотникову.

В письме Лысякову сказано, что памятник Сталину «имеет историческое значение» для Кусы.

«Считаем правильным и необходимым перенести памятник Сталину с частной территории на почётное место в центре города — на центральную площадь или рядом с пешеходной частью на улице Бубнова», — говорится в сообщении.

В обращении к Плотникову сказано следующее:

«Просим Вас выделить представителям движения «Суть времени» на правах покупки, аренды или безвозмездного пользования участок неблагоустроенной территории предприятия, прилегающей к пешеходной части улицы Бубнова, для установки восстановленного памятника Сталину».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, открытие восстановленного активистами «Сути времени» памятника Сталину состоялось 6 сентября.