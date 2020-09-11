Нижний Новгород, 11 сентября, 2020, 20:49 — ИА Регнум. Информация о нарушениях закона, якобы допущенных на нижегородском участке УИК №2554, оказалась ложной, — об этом сообщила рабочая группа Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По данным активистов, 2 сентября на портале «Голос» (СМИ — иностранный агент) было опубликовано сообщение о нарушении на УИК №2554 в рамках выборов депутатов в городскую думу Нижнего Новгорода. Авторы утверждали, что в здании школы были обнаружены плакаты к Диктанту Победы, который состоялся 3 сентября, содержащие партийную символику «Единой России».

Проверка показала, что информация о нарушении ложная.

«Плакаты посвящены всероссийской акции «Диктант Победы», которая проводилась на базе школы ранее. Баннеры были зафиксированы в момент проведения акции, однако к моменту начала голосования и работы УИК они были сняты», — отметил руководитель рабочей группы Общественной палаты Александр Малькевич.

13 сентября в Нижнем Новгороде состоятся выборы депутатов в городскую думу. Досрочное голосование началось 2 сентября. «Единый день голосования» в этом году растянется на 3 дня — с 11 по 13 сентября. За это время жители Нижнего должны будут выбрать 35 депутатов по одномандатным округам.