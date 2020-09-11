Ханты-Мансийск, 11 сентября, 2020, 20:47 — ИА Регнум. В Югре прошла волна лжеминирований торговых центров. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службы УВД Ханты-Мансийска и Нижневартовска.

Телефонный террорист

Утром 10 сентября экстренные и специальные службы проверяли сигнал о минировании торгового центра «Небо» в Ханты-Мансийске. Взрывные устройства в итоге не обнаружены. Аналогичные «минирования» произошли в Нижневартовске в ТРЦ «Европа Сити» и 11 сентября в ТЦ «Ланкорд».

Напомним, в Тюмени 10 сентября эвакуировали из-за лжеминирований посетителей ТРЦ «Гудвин», «Колумб» и «Кристалл».