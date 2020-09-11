Москва, 11 сентября, 2020, 20:40 — ИА Регнум. Высокую оценку работе китайских медиков в ходе эпидемии коронавирусной инфекции, как связанной с риском для жизни, а также высокую организованность и дисциплину населения и эффективность системы здравоохранения отметила директор Центра стран АТР российского университета «РосНОУ» Наталья Печерица. Об этом 11 сентября сообщило Синьхуа, на вопросы которого в эксклюзивном интервью ответила специалист из России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус в Китае

По ее словам, высокую готовность к мобилизации и эффективность показала вся система государственного управления КНР, которая в сложных условиях обеспечила бесперебойную работу всех органов власти и систем жизнеобеспечения, а также строгое соблюдение карантинного режима.

Н. Печерица считает, что на всех этапах борьбы с эпидемией Китай проявил себя в высшей степени ответственным участником международного сообщества, который активно сотрудничал с коллегами из всех стран мира, помогая им справиться с эпидемической угрозой. Отдельного внимания, по мнению специалиста, заслуживает взаимодействие китайских вирусологов с коллегами из России в сфере фундаментальных исследований нового коронавируса.