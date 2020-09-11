Ижевск, 11 сентября, 2020, 20:30 — ИА Регнум. 12 сентября в Удмуртию приедут 10 московских врачей, которые будут оказывать консультативную и методическую помощь медикам республики в лечении пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В составе бригады будут врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, а также пульмонологи. Бригаду возглавляет врач-хирург Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Андреев.

С просьбой об усилении медицинских кадров в Удмуртии глава республики Александр Бречалов обращался к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, отметил премьер-министр Ярослав Семенов.

«Такая поддержка позволит усилить профильное направление с методической точки зрения, в том числе в плане рекомендаций по перепрофилированию наших центров, маршрутизации и так далее», — пояснил он.

Эта же бригада ранее работала в Ингушетии, Забайкальском крае, Владимирской и Иркутской областях и других регионах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 10 сентября выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 64 новых носителях вируса. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 увеличилось до 3773 случаев. С начала пандемии в регионе выздоровели после заражения коронавирусом 2903 человека. Таким образом, в настоящее время борются с инфекцией 870 жителей республики.

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На уходящей неделе в Удмуртии было зарегистрировано рекордное число новых заражений коронавирусом за сутки за все время пандемии — 64 случая.

Ранее в поликлиники Удмуртии вышли на практику студенты Ижевской медакадемии и колледжа.

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