Берлин, 11 сентября, 2020, 20:16 — ИА Регнум. Пробы крови и мочи блогера Алексея Навального для проведения анализов были взяты делегацией Организации по запрещению химического оружия, побывавшей в берлинской клинике «Шарите», пишет 11 сентября Spiegel.

Геррит Дау. Врач. 1653

Посещение клиники, как утверждает издание, произошло в прошлые выходные. Анализировать пробы биологических жидкостей Навального будут специалисты ОЗХО.

Как сообщало ИА REGNUM, российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин ранее заявил, что материалами по «делу Навального» Берлин не делится с Москвой, ссылаясь на «государственную тайну».