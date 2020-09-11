Тюмень, 11 сентября, 2020, 20:10 — ИА Регнум. В Тюмени намереваются устроить трамвайное движение. Об этом заместитель главы городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов сообщил порталу 72.ru.

Иван Тарасов ИА Красная Весна Трамвай

Готовых проектов пока нет, но трамвай, соединяющий центр и густонаселённые спальные районы, предусмотрен программой комплексного развития Тюмени на 2030−2040 годы.

Десять лет назад в Тюмени было троллейбусное движение, которое было ликвидировано из-за нерентабельности. По словам Евгения Ташланова, у трамвая провозная способность больше, чем у автобуса. На данный момент в Тюмени в качестве общественного транспорта используют автобусы и маршрутки.