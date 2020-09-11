Правительства США, Косово и Сербии номинированы на Нобелевскую премию мира
Приштина, Сербия, 11 сентября, 2020, 20:14 — ИА Регнум. Депутат шведской Христианской демократической партии Магнус Якобсон 11 сентября номинировал правительства США, Косово и Сербии на Нобелевскую премию мира.
Об этом Якобсон сообщил на своей странице в социальной сети Twitter. Столь высокую оценку политик дал подписанным 4 сентября в Вашингтоне премьер-министром Косово Авдуллой Хоти и президентом Сербии Александром Вучичем соглашениям о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово:
Читайте также: Косово, газ, «мини-Шенген»: Сербия подписала большое соглашение с США
Напомним, соглашения, подписанные при прямом участии президента США Дональда Трампа, предполагают работу над совместными инфраструктурными проектами, присоединение Косово к проекту Балканского мини-шенгена, а также перенос посольства Сербии и Косово в Иерусалим и признание Косово Израилем.