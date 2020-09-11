Приштина, Сербия, 11 сентября, 2020, 20:14 — ИА Регнум. Депутат шведской Христианской демократической партии Магнус Якобсон 11 сентября номинировал правительства США, Косово и Сербии на Нобелевскую премию мира.

Predsednik.rs Александр Вучич, Дональд Трамп и Авдулла Хоти

Об этом Якобсон сообщил на своей странице в социальной сети Twitter. Столь высокую оценку политик дал подписанным 4 сентября в Вашингтоне премьер-министром Косово Авдуллой Хоти и президентом Сербии Александром Вучичем соглашениям о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово:

Торговля и транспорт — важные основы для перехода от холодного к горячему миру. Это очень важный шаг в нормализации отношений между Косово и Сербией.

Если подписанное соглашение будет работать, как было задумано, торговля и открытые персональные отношения откроют дорогу для подписания взаимного мирного соглашения, в котором Сербия может признать Косово, что положит конец этому затянувшемуся конфликту.

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Напомним, соглашения, подписанные при прямом участии президента США Дональда Трампа, предполагают работу над совместными инфраструктурными проектами, присоединение Косово к проекту Балканского мини-шенгена, а также перенос посольства Сербии и Косово в Иерусалим и признание Косово Израилем.