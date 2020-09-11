Москва, 11 сентября, 2020, 19:54 — ИА Регнум. Жалоб на фальсификации итогов голосования или на препятствия реализации избирательных прав граждан в ЦИК не поступало, сообщили 11 сентября в пресс-службе Центризбиркома РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование

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По словам секретаря ЦИК РФ Майи Гришиной, заявлений, касающихся фальсификации итогов голосования, результатов выборов и создания препятствий реализации избирательных прав граждан, в Информационно-справочный центр комиссии не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гришина заявила, что за время работы в Информационно-справочного центр ЦИК поступило только 43 жалобы по всей стране. Центр начал работу 10 сентября.